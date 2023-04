Mattéo Guendouzi ne joue plus beaucoup avec l’OM. Très utilisé par Tudor avant la coupe du monde, le milieu de terrain doit se contenter de quelques apparitions en cours de match désormais. Sur le plateau de Rothen s’enflamme, Florent Germain (journaliste RMC) affirme que les dirigeants soutiennent Tudor et ne céderont pas aux demandes de temps de jeu de Guendouzi.

Mattéo Guendouzi est-il en train de disparaitre des radars à l’OM ? Dans l’émission Rothen s’enflamme, Florent Germain (journaliste RMC, correspondant à Marseille) explique que Longoria et Ribalta soutiennent Tudor dans ses choix tactiques. Et que si des offres viennent pour Guendouzi, l’ex merlu pourra partir. Voici l’extrait de l’émission avec l’intervention de Florent Germain.

⚪🔵 Comment l’OM gère la frustration de Guendouzi sur son statut de remplaçant, nos infos avec @flogermain. #RMClive pic.twitter.com/W6GgHJZkLE — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 28, 2023

Guendouzi a une discussion animée avec Ribalta

« Oui il y a beaucoup de frustration chez Guendouzi, explique Florent Germain au micro de Rothen s’enflamme. C’est la première fois qu’il ne rentre pas lors de deux matchs consécutivement. Forcément il y a beaucoup d’agacement. Il a le sentiment de n’être même plus une solution en cours de jeu. Il y a eu une discussion animée en très Guendouzi et Javier Ribalta, dans la nuit de dimanche à lundi, au retour de Lyon-OM, à l’aéroport de Marignane. C’est vrai que cette saison, dans ces cas là, on l’a vu avec Payet ou Gerson, les dirigeants sont très fermes. Le discours c’est « Ok Guendouzi il est international. Il est apprécié des supporters, mais c’est comme ça. Tudor fait ses choix. Les joueurs doivent bosser. Et s’il veut partir cet été aucun problème, à condition qu’il y ait des offres. »

Tudor assume ses choix

« L’entourage du joueur laisse filtrer que l’Angleterre l’intéresse, notamment Aston Villa, poursuit Florent Germain. Sauf qu’on m’affirme encore, ses dernières heures, que l’OM n’a reçu aucune offre pour Guendouzi. Donc ça devient un dossier périlleux. Tudor assume ses choix. Il estime que Guendouzi doit avoir plus d’impact au milieu de terrain. Que devant il y a plus de solutions qui apportent des touches techniques ou qui créent plus de danger. Tudor en a parlé en conférence de presse avec un petit sourire, mais aussi un petit geste de ras le bol. »