Mercato OM: Les exigences salariales de Dybala revues à la baisse ?

Les rumeurs autour du mercato de l’OM sont nombreuses cet été. Depuis l’arrivée d’Igor Tudor au poste d’entrianeur c’est du côté de l’Italie que les noms se multiplient. La dernière concernait Paulo Dybala, et son salaire non adapté à l’OM…

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, Paulo Dybala cherche un nouveau club. Annoncé du côté de l’Inter, l’international argentin est gourmand et ne semble pas être une priorité du club italien comme l’a expliqué le directeur sportif des Nerazzurri, Beppe Marotta en conférence de presse : « Je veux juste revenir un sujet largement débattu comme le cas Dybala. Il fait partie de cette série de joueurs libres, et c’est la première fois qu’autant de joueurs libres de très haut niveau sont encore sans équipe. C’est la preuve que le football change, c’est un football qui cherche à réduire les coûts. Dybala représentait une opportunité, mais il ne faut pas oublier que nous sommes fournis dans le secteur offensif : nous avons un certain nombre de joueurs de poids, que le manager devra gérer au mieux. Mais nous respectons le joueur ». Un échec qui relance donc l’avenir de Dybala et le nom de l’OM est arrivé sur le tapis. D’après la Corriere Sera, le milieu offensif aurait fait le choix de baisser son salaire à 6 millions d’euros net annuel, ce qui reste toujours inaccessible pour les finances de l‘OM...

Paulo Dybala aurait baissé ses prétentions salariales et serait prêt à accepter un salaire de 6 M€/an ! (CorSera) pic.twitter.com/DZUND44NJD — BeFoot (@_BeFoot) July 8, 2022

En effet, ce mardi mardi, le journaliste du média TMW Alessio Alaimo a expliqué qu’Igor Tudor souhaiterait attirer Paulo Dybala à l’Olympique de Marseille, avec bientôt une offre concrète. Ce doux rêve ressemble à un fantasme bien improbable car le joueur demande un salaire bien au dessus des moyens de l’OM. De plus, Fabrizio Romano a rapidement démenti un possible intérêt de l’OM : « beaucoup de questions des fans de l’OM, mais on me dit que Paulo Dybala n’est pas une option pour l’Olympique de Marseille dans l’état actuel des choses. Aucune négociation en cours ». Fin de l’histoire…