Mercato OM : Les explications de l’Inter Milan concernant Sanchez !

Si l’OM est heureux d’avoir recruter Alexis Sanchez, son ancien club l’Inter Milan ne l’est pas du tout. Le club italien a été forcé de laisser partir librement le chilien pour alléger sa masse salariale.

Arrivé au mercato d’été 2022, libre de tout contrat en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez s’impose comme un joueur clé de l’OM. Avec 10 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues, Pablo Longoria est bien content d’avoir signé Sanchez pour une saison plus une en option. Tout le contraire de l’Inter Milan qui souhaitait le garder. Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter s’est confié au quotidien chilien la Tercera il y a deux jours pour expliquer les raisons du départ de Sanchez.

Nous devions réduire notre masse salariale

« Sanchez n’est pas resté pour des raisons économiques. Nous avions besoin de réduire notre masse salariale. Je peux vous assurer que ce n’était pas une demande de l’entraîneur Simone Inzaghi. » Giuseppe Marotta – Source : La Tercera (31/01/2023)

Depuis son arrivée à Marseille Sanchez est épanoui. Même si en l’absence d’un numéro 9, jusqu’à l’arrivée récente de Vitinha, il a dû occuper ce poste. L’attaquant chilien a affirmé qu’il était très heureux d’avoir pris les 3 points et d’avoir marqué. Il est revenu notamment sur son rôle ingrat au poste d’attaquant qui descend énormément et presse les défenseurs à la relance.

C’est une nouvelle façon de jouer pour moi

« Il est important, car c’est le but du 2-1. La position dans laquelle je joue, dos au but, est difficile. Je dois me sacrifier pour l’équipe, c’est une nouvelle façon de jouer pour moi. Mais je suis content d’avoir mis ce but. Comment je me sens ? Cette ville est très jolie. Le public est magnifique, à domicile comme à l’extérieur. Je crois qu’on a une grande équipe, il faut continuer comme ça. » Alexis Sanchez – Source : Prime Vidéo (14/01/23)