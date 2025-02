Mercato OM : Les explications de Pablo Longoria sur Pogba !

Alors que le marché des transferts hivernal s’est clôturé, l’OM a pris la décision de ne pas recruter Paul Pogba. Si l’international français possède une expérience et un talent indéniables, plusieurs facteurs ont conduit le club phocéen à privilégier la stabilité de son effectif et la gestion de ses finances. Pablo Longoria a justifié cette décision sur RMC Sport.

« Écoutez, moi quand je parle de Paul, je parle toujours de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus et j’ai un énorme respect pour lui. C’est vrai qu’il y a des circonstances, avec une sanction sportive jusqu’au mois de mars, dans lesquelles il faut chercher à maximiser comment, avec tes ressources économiques à court terme, tu vas bien finir la saison. »

Longoria a ensuite précisé les raisons qui ont freiné cette piste : « C’est plutôt une question de mettre en considération toutes les différentes questions. Quel est l’avantage de porter le choix sur un joueur avec son expérience internationale et son niveau footballistique ? En même temps, tu dois tenir compte des équilibres à l’intérieur de ton groupe et d’une dynamique sportive. Je n’étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. L’important c’est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive, et au même moment tu dois tenir les comptes sur le plan économique. »

Ainsi, malgré le talent de Paul Pogba, l’OM a choisi de privilégier la stabilité de son effectif et la gestion de ses ressources financières afin de terminer la saison dans les meilleures conditions possibles.