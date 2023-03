Mercato OM : Les gros doutes de De Bono concernant Bailly !

Arrivé cet été en prêt avec option d’achat de 10 millions de Manchester United, Eric Bailly ne convint pas à l’OM. Sur le plateau de DFM notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Sourigna craignent que Bailly et son salaire de 400 000 euros par mois deviennent un boulet pour le club si l’option d’achat est levée.

Depuis le début de la saison Bailly a joué 14 matchs avec l’OM toutes compétitions confondues. Mais Bailly se fait remarquer par des erreurs défensives. L’Equipe et RMC rapportent que l’option d’achat de 10 millions d’euros deviendrait obligatoire si Bailly joue la moitié des matchs de la saison ou que l’OM se qualifie directement en ligue des champions…

Bailly se prend un peu pour un autre

»Il me semble que Bailly avait déclaré dans une interview que ce n’était pas sûr qu’il reste à l’OM. Qu’il se voyait bien repartir en Espagne. La problématique c’est que Bailly ne joue pas à l’OM, donc où est ce qu’il va jouer ? Si tu finis deuxième et que tu dois le garder avec un gros salaire sur deux ans ça va être difficile. Aujourd’hui ça ne serait pas un bon coup pour l’OM. Après je ne sais pas si la saison prochaine s’il n’a plus de blessures ou qu’il retrouve toutes ses sensations, ça peut être tout autre chose. Mais aujourd’hui au moment où l’on en parle Bailly n’est pas un bon coup pour l’OM. Je pense que dans l’état d’esprit de notre entraineur Tudor il ne fait pas partie des priorités. Bailly se prend un peu pour un autre, un peu comme Tavares. On espère que cette histoire d’option d’achat obligatoire si on finit deuxième soit une mauvaise info. Parce qu’il faut regarder un petit peu la biographie de Bailly. Si on regarde ses trois/quatre dernières saisons, depuis qu’il est à Manchester United il a joué très peu de matchs à cause de nombreuses blessures. Ca ne va pas aller en s’arrangeant, puisqu’il prend de l’âge chaque année. Le corps vieillit et s’abîme en même temps que toutes ses blessures qui le freinent. Tu essaies de compenser à droite à gauche. Quand tu es joueur tu cogites à tout ça en te disant « si je fais ça, je peux de nouveau me péter. » Donc ça reste fragile. Des qualités il les a, mais il se disperse. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)

Bailly n’en fait qu’à sa tête

»Déjà Bailly a un égo on le sait et on le voit. Il est très arrogant. J’ai l’impression que ce mec ne veut pas appliquer les consignes de Tudor. Il n’en fait qu’à sa tête. Ce serait une très mauvaise nouvelle s’il restait. On a vu lors du match OM – Hyères quand il met ce fameux coup de pied, des supporters de Manchester United qui disaient que Bailly faisait du Bailly. » Sourigna – Source : Football Club de Marseille (6/03/2023)