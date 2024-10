Mercato OM : les gros doutes de Pierre Ménès concernant le niveau de Pogba !

Sur sa chaine Youtube, l’ancien journaliste Pierre Ménès a partagé son analyse des rumeurs qui lient Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. Ménès exprime de sérieux doutes quant à la capacité du milieu de terrain de la Juventus à retrouver son meilleur niveau après une si longue absence.

« Paul Pogba est un joueur extraordinaire, mais avant ses récents problèmes de chantage familial et de dopage, il avait déjà souffert de nombreux pépins physiques. Trois ans sans jouer, c’est énorme. Rejouer, oui, mais à quel niveau et dans quel championnat ? Je ne sais pas. À mon avis, le mieux pour lui serait d’aller jouer aux États-Unis », a-t-il expliqué.

L’ex journaliste souligne également la difficulté de voir Pogba s’imposer dans un club aux ambitions élevées comme l’OM. « J’entends parler de l’OM, mais je peine à croire qu’un joueur qui n’a pas joué depuis trois ans puisse devenir un élément clé d’une équipe qui vise les sommets. »

Rappelons que la dernière saison complète de Paul Pogba remonte à 2020-2021 avec Manchester United. De plus, le natif de Lagny-sur-Marne n’a pas été sélectionné en équipe de France depuis mars 2022, ce qui soulève encore plus de questions sur sa forme physique et son impact potentiel dans le monde du football.

Il est également important de noter que Paul Pogba est ciblé par le Los Angeles FC, un club de MLS qui pourrait lui offrir une opportunité de relancer sa carrière. Cependant, son statut de joueur avec un salaire élevé complique les choses. En plus de ses problèmes sportifs, Pogba a dû faire face à des enjeux extra-sportifs liés à sa propre famille, ce qui n’a pas facilité son retour sur le devant de la scène.



Cette déclaration de Patrice Evra a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Sur RMC, l’ancien latéral gauche exprimait sa volonté de voir Paul Pogba enfiler le maillot de l’OM. Le principal intéressé a été interrogé par le journal L’Equipe dans les tribunes du Parc des Princes où il était pour la promotion du film Quatre zéros de Fabien Onteniente.

« L’OM? Je rigole parce que c’est tonton Pat’, il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible. Je n’y ai pas pensé puisque j’étais « suspendu » et là je reviens. Je suis dans un club, je pensais juste à revenir déjà et sortir de cette situation. On ne sait pas de quoi demain sera fait, pourquoi pas jouer en Ligue 1. Je ne suis pas obligé de dire non. Mon objectif est surtout de revenir en forme parce que ça fait longtemps que je n’ai pas joué. C’est juste ça, retrouver les terrains. Il y a des joueurs en équipe de France. Ce n’est pas parce que Paul Pogba qui a gagné la Coupe du monde va revenir que les autres vont s’asseoir. Il y a des joueurs qui performent avec leurs clubs, qui jouent bien, ce sera à moi de revenir et de jouer. Deschamps? Bien sûr, on a été en contact. C’est quelqu’un qui a toujours été là, qui m’a toujours soutenu, même avant cette situation. Je suis très reconnaissant envers lui », a déclaré l’ancien joueur de Manchester United à L’Equipe.