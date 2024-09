Mercato OM : les images des supporters marseillais en feu 🔥 pour l’arrivée de Rabiot !

C’est officiel, Adrien Rabiot va s’engager avec l’Olympique de Marseille sous rĂ©serve du rĂ©sultat de sa visite mĂ©dicale. Voici son arrivĂ©e Ă l’aĂ©roport de Marignane au milieu des chants et fumis des supporters marseillais !

Voici les premiĂšres images de l’arrivĂ©e de Rabiot Ă Marseille avec le passage obligĂ© et la photo avec Titi !

Il est là Adrien Rabiot #TeamOM pic.twitter.com/5gU05vKQSH — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) September 16, 2024



L’ancien milieu de la Juventus, Adrien Rabiot va signer avec l’Olympique de Marseille, un gros coup de la part du tandem Longoria-Benatia mais aussi du coach Roberto De Zerbi. Une recrue rĂ©ussie en grande partie grĂące au transfert de Jordan Veretout Ă l’OL. Voici les coulisses de ce transfert inattendu selon l’Equipe. Cela fait deux semaines que le club Ă©change avec le joueur. L’OM a pensĂ© se faire Ă©carter par le clan Rabiot mais au contraire son clan a Ă©tĂ© bien rĂ©ceptif. Rabiot a longtemps privilĂ©giĂ© un club disputant une Coupe d’Europe et des nĂ©gociations ont eu lieu avec Manchester United et l’AtlĂ©tico de Madrid, West Ham et Galatasaray ont tentĂ© aussi leur chance. Le mĂ©dia prĂ©cise que l’OM « a fait un effort important, mais la famille Rabiot a rĂ©alisĂ© des efforts plus importants encore ». Si le milieu de terrain français a fait de gros effort sur son salaire, sa prime Ă la signature s’Ă©lĂšve Ă moins de 10M€. L’OM a mis en place un systĂšme un systĂšme progressif qui devrait augmenter si l’OM se qualifie en Ligue des Champions…

Le milieu de terrain international français, Adrien Rabiot, va dĂ©barquer ce lundi soir dans la citĂ© phocĂ©enne. Il devrait signer mardi. https://t.co/Ok0kewvcw8 pic.twitter.com/GLHPoUl4bq — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 16, 2024

