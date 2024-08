Mercato OM : Les lofteurs commencent à agacer en interne !

Le dossier des indésirables continue d’énerver en interne. Les dirigeants marseillais espèrent encore quelques ventes pour dégraisser la masse salariale.

Le mercato s’affole en ces derniers jours, autant dans le sens des arrivées que des départs. Le club olympien souhaite vendre les joueurs qui n’entrent pas dans les plans de De Zerbi cette saison. Certains ont été écartés depuis le début de la préparation estivale (Ulisses Garcia, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, et Jordan Veretout) et n’ont toujours pas trouvé de porte de sortie. Présents dans le groupe, Harit, Ounahi et Meité font désormais eux aussi partie de la liste des indésirables. Un dirigeant de l’OM ayant gardé l’anonymat a exprimé son mécontentement dans La Provence face à cette situation qui bloque le recrutement marseillais : « Si personne ne voulait d’eux, on pourrait comprendre et être indulgent… Mais là, ils ne facilitent rien. Jouer au foot n’est visiblement pas leur priorité. Nous avons pris des risques en recrutant, maintenant, nous devons récupérer de l’argent. Certes, ils sont dans leur droit, mais ils portent préjudice au club ».

Les indésirables bloquent les arrivés

L’OM doit encore se renforcer en attaque au poste d’ailier gauche. Selon Di Marzio, Marseille est le club le mieux placé dans le dossier Armand Laurienté. Plusieurs clubs se sont intéressés à lui mais l’offre la plus concrète vient bien de l’Olympique de Marseille, d’après le journaliste italien.

Selon Fabrizio Romano, l’OM tient également la corde dans le dossier Jonathan Rowe face à des écuries de Premier League et de Serie A. Le club n’a pas renoncé malgré deux offres refusées par Norwich.

La grave blessure de Faris Moumbagna oblige également les dirigeants olympien à recruter un nouvel avant-centre. Le nom de l’ancien niçois Neal Maupay (28 ans) a été évoqué ces dernières heures. Plusieurs autres pistes sont étudiées plutôt sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

