Mercato OM : Les lofteurs commencent à pester contre la direction

De nombreux joueurs ont été mis de côté par la direction de l’Olympique de Marseille. La Provence explique que l’agacement commence à se faire ressentir en interne.

L’Olympique de Marseille a choisi de mettre de côté quelques joueurs présents dans l’effectif la saison dernière à savoir Pau Lopez, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia ou encore Jordan Veretout. Le défenseur congolais a d’ailleurs été mis à pied pour un mauvais comportement jugé par le club.

La Provence explique ce mercredi qu’il n’est pas le seul à taper du poing sur la table. Ces joueurs estimeraient être traités comme du « bétail » et ne comprennent pas que l’OM agisse de la sorte. Pour le moment, il n’y a pas encore de discussions très avancées pour qu’ils puissent se trouver une porte de sortie.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un transfert à 3M€ !

Benatia et Longoria interpellés sur leur comportement avec Mbemba !

Le président de l’Union des Footballeur du Congo et ancien international Herita Ilunga a ciblé la direction de l’Olympique de Marseille pour leur choix d’avoir mis Chancel Mbemba de côté.

« Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel. », a posté l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.