Mercato OM : Les lofteurs, qui reste et quelles solutions pour eux?

L’Olympique de Marseille a mis quelques joueurs de côté dès l’arrivée de Roberto De Zerbi. Si certains ont trouvé une porte de sortie, la situation est différente pour d’autres.

Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Ulysses Garcia… Que des joueurs qui avaient une place plus ou moins importantes la saison dernière. Pourtant, ces éléments ont été mis de côté par le nouveau coach Roberto De Zerbi et la direction de l’OM.

Quel avenir pour les derniers lofteurs?

Pour les deux premiers, leur sort est déjà scellé. Ils ont trouvé une porte de sortie, sans faire d’histoire et dans les temps. Pour les autres, la situation est plus tendue. Chancel Mbemba a été mis à pied par le club et n’a toujours pas trouvé où joué l’an prochain. Le divorce semble bien consommé avec l’OM. L’Arabie Saoudite qui ferme son mercato un peu plus tard pourrait être une solution.

Jordan Veretout ne lâcherait pas la possibilité de jouer sous Roberto De Zerbi et de réintégrer le groupe. Les dernières paroles de Pablo Longoria à ce sujet semblaient pourtant claires mais le Français ne désespérerait pas. Concernant Ulysses Garcia, c’est le calme plat, aucune rumeur ne l’a envoyé dans un club ces dernières semaines…

C’est officiel pour Gigot

Samuel Gigot n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille, le défenseur marseillais s’est engagé avec la Lazio. Les deux clubs ont officialisé ce transfert estimé à 3,6M€ sous forme de prêt avec OA juste avant la limite de 23h…Voici le message de l’OM : « M𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗲𝘁 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗴𝗼𝘁. Le défenseur central 🇫🇷 quitte Marseille sous forme de prêt avec option d’achat pour rejoindre la S.S Lazio. »