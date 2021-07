Mercato OM: Les négociations avec l’AS Roma s’intensifient !

Pablo Longoria est actuellement à Milan pour rencontrer les représentants de différents joueurs. Le président marseillais négocierait les arrivées de Pau Lopez et de Cengiz Under, joueurs de l’AS Roma.

Pablo Longoria pourrait boucler deux transferts plus vite que prévu. En effet, le président marseillais est actuellement à Milan pour discuter avec le représentants de plusieurs joueurs. L’Espagnol négocierait les arrivées de Pau Lopez et Cengiz Under. Les deux joueurs de l’AS Roma sont d’accords contractuellement avec l’OM, il ne resterait que les derniers détails à régler avec le club romain.

A LIRE: MERCATO OM: UN INDÉSIRABLE (AU TRÈS GROS SALAIRE) EN PLEINE VISITE MÉDICALE !

Olympique Marseille are at final negotiations stages with AS Roma to sign Pau López [loan + buy option €15m] and Cengiz Ünder [loan + buy option €12m], confirmed. ⏳🔵 #OM

Personal terms already agreed. OM are still working also for Mattéo Guendouzi and Pol Lirola. https://t.co/gowSxTl38C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2021