Mercato OM : Les points forts de Carboni !

Alors que l’OM accélère sur ses prochains recrutements, le jeune argentin Carboni serait proche de s’engager avec le club olympien dans les prochains jours. Le journaliste Gabriele Noli a donné son avis sur le joueur à la Provence.

L’OM semble de plus en plus proche de signer un nouveau joueur. En effet, c’est le jeune Valentin Carboni qui devrait être la prochaine recrue qui pourrait débarquer à Marseille dans les jours qui viennent. Un joueur souhaité par De Zerbi qui évolue au poste de milieu offensif et qui sort d’une bonne saison du côté de Monza, prêté par l’Inter Milan. Le journaliste Gabriele Noli, pour la Provence, détaille un peu plus le profil de Carboni.

Carboni, un profil prometteur

» Son premier contrôle est bon, il avait 85 % de passes réussies en Serie A la saison dernière, et il adore partir du côté droit vers l’intérieur du jeu. Carboni s’est avéré très utile par sa capacité à se déplacer entre les lignes, en offrant des solutions de passes pour les coéquipiers. Il peut créer de nombreuses occasions et semer le trouble dans la défense adverse. » Une recrue pour laquelle l’OM devra cependant sortir le chéquier, en effet, l’Inter attend 30M€ dans un deal qui pourrait être un prêt avec OA, avec en plus une clause de rachat…