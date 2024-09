Mercato OM : Les précisions de Fabrizio Romano pour Rabiot !

C’est officiel ! L’Olympique de Marseille a annoncé dimanche soir un accord de principe avec l’ancien milieu de terrain du PSG Adrien Rabiot. Le joueur libre depuis son départ de la Juventus devrait arriver aujourd’hui à Marseille pour y passer la traditionnelle visite médicale avant de signer un contrat de 2 ans !

Le journaliste Fabrizio Romano précise que « l’Olympique de Marseille a réservé le voyage et les soins médicaux d’Adrien Rabiot qui signera un contrat de deux ans avec le club. Le projet présenté par Longoria, Benatia et de Zerbi a convaincu l’international français, comme révélé hier. »

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2024