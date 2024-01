Mercato OM : Les précisions importantes de Longoria concernant le prêt d’Onana !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi, l’OM a convié la presse pour présenter sa première recrue Jean Onana. Le président de l’OM, Pablo Longoria a comme à son habitude présenté le joueur et confié que ce dernier avait fait des efforts financiers pour signer à Marseille. Le joueur avait déjà été contacté par deux fois par le passé.

Pablo Longoria a évoqué le montage financier de ce prêt de Jean Onana. Il a précisé que l’option d’achat étaient lié au nombre de matches joués. « On est ici pour présenter Jean Onana, un joueur qui est venu en prêt de Besiktas avec une option de 4,5M€. S’il joue 50% des matchs et que l’on a une qualification en LDC, elle sera activée. On avait une priorité au poste de milieu de terrain. Je tiens remercier Jean pour sa disponibilité pour sa venue. Il a fait un effort économique. Peu de joueurs le font de nos jours. On voulait un milieu avec de l’expérience de la Ligue 1, complémentaire à nos joueurs. Une grande qualité défensive et transition de jeu. C’est pour ça qu’on est très content de l’avoir. Dans le passé, en juin 2022, on avait discuté pour qu’il vienne. »

