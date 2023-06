Mercato OM : Les premières rumeurs !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Cela va faire deux semaines que le mercato estival est ouvert et l’OM tarde à lancer son recrutement. L’officialisation du nouveau coach devrait intervenir en début de semaine prochaine, cela devrait lancer les hostilités sur le marché des transferts.

Une fois que Pablo Longoria aura officiellement intronisé Marcelino, le recrutement de l’OM devrait enfin se lancer. Le nouveau coach espagnol va avoir son mot à dire alors que Pablo Longoria a déjà annoncé un renouvèlement de l’effectif à hauteur de 40 à 50%. Plusieurs joueurs prêtés vont partir, Bailly, Blanco, Tavares et Kaboré même si des rumeurs d’un transfert définitif à hauteur de 2M€ sont évoquées en Espagne.

Kolasinac et Sanchez en attente ?

Autres incertitudes, les cas Sanchez et Kolasinac, tauliers et exemplaires sous Tudor, les deux joueurs sont en fin de contrat et ils n’ont pas prolongé. Côté départ, le nom de Mattéo Guendouzi revient avec insistance du côté de West Ham qui devrait profiter de la surenchère pour Rice pour récupérer un joli pactole. Balerdi, Under sont aussi susceptibles de quitter Marseille.

Robinson, Adryelson, Balongun, Kondogbia…

Quid des retours de prêt ? Cela concerne Lirola, Amavi, Touré, Konrad ou encore Ben Seghir. L’OM va devoir recruter en défense, les noms de Saïss et Adryelson sont évoqués. Sur les côté, l’américain Antonee Robinson serait pisté. Au milieu, Kondogbia pourrait retrouver son ancien coach et venir concurrencer Rongier. En attaque, Balogun serait toujours une cible, surtout si Sanchez décide de s’en aller.

La reprise est prévue le 3 juillet prochain, le mois d’aout sera très chargé avec les matches de barrage en Ligue des Champions. L’OM va devoir accélérer la constitution de son groupe afin d’aller chercher le premier objectif de ce début de saison, une qualification pour les matches de poules de la plus grande compétition européenne.