Mercato OM : Les premiers mots de Kondogbia…

A travers un entretien publié par son nouveau club sur les réseaux sociaux, Geoffrey Kondogbia s’est exprimé sur son choix de revenir en Ligue 1 à Marseille, son sentiment sur le championnat de France et sa relation avec Marcelino.

C’est dans une petite vidéo publiée aujourd’hui par l’Olympique de Marseille que le nouvel arrivant Geoffrey Kondogbia répond à la question « pourquoi avoir choisi l’OM » ?

« Un rêve » de découvrir le Vélodrome

Le milieu de terrain de 30 ans est officiellement un joueur marseillais depuis moins d’une semaine. Il était la priorité de Marcelino, qu’il va retrouver dans la cité phocéenne, l’entraineur avec qui il a le mieux performé lors de son passage à Valence (2017-2020). Il s’est dit attiré par la ferveur marseillaise et explique dans cet entretien le « challenge » de rejoindre un club qui « représente beaucoup en Europe ».

« J’ai adhéré au projet qui ma été vendu par le staff et la direction. On sait tous ce que c’est de jouer dans ce stade, c’est quelque chose de spécial pour un joueur de football. », explique Kondogbia. [..] « L’ambiance du Vélodrome est extraordinaire, étant joueur on ne peut pas rêver mieux. Jouer devant un stade plein chaque week-end c’est un rêve. Ce que j’en retiens c’est que c’est difficile en tant qu’adversaire, alors je suis impatient de le découvrir en étant à la maison. », poursuit le joueur formé à Lens et passé par Monaco.

Geoffrey Kondogbia : « 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝘂𝗺 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗲𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 ! » 🎙 Partez à la rencontre de notre milieu de terrain, en découvrant son parcours, sa relation avec Marcelino et ses objectifs ! 👉 https://t.co/adC8Z6NenM 🤝 @Sorare pic.twitter.com/Ee5xrskJ8S — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 5, 2023

Marcelino, « quelqu’un d’humain »

Avec le nouvel entraineur marseillais Marcelino, le milieu de terrain qui arrive de l’Atletico Madrid décrit une relation « plutôt bonne » et se rappelle avoir « connu de belles années où j’ai eu la chance de gagner un titre avec lui ».

Il revient également sur la personnalité de Marcelino et tout comme il l’avait décrit il y a quelques années, ile ne tarit pas d’éloge : « c’est quelqu’un d’exigeant, déjà avec lui-même et envers ses joueurs. Je dirais que c’est quelqu’un d’humain, quelque chose d’important dans le football ».

De retour en Ligue 1, qu’il avait quittée en 2015, après avoir connu la Série A (Inter) et la Liga (Valence, Atletico), Geoffrey Kondogbia devrait être l’un des cadres du 4-4-2 de Marcelino cette saison.