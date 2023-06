Mercato OM : Les premiers mots de Marcelino !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a officialisé vendredi soir la nomination de Marcelino comme nouveau coach du club olympien. Ce dernier a confié quelques mots au média officiel dans le cadre du communiqué du club.

Marcelino, le nouvel entraîneur de l’OM a confié ses premiers mots aux médias officiel : «Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total.»

voici le communiqué de l’OM :

« Passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino García Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanés au cours de sa carrière. Avec Valence, il remporte notamment la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifie le club pour la Ligue des champions durant ses deux saisons. En 2021, à nouveau contre le club catalan, il permet à l’Athletic Club de Bilbao d’ajouter une Supercoupe d’Espagne à son palmarès, le premier trophée du club basque depuis 1984. Prônant l’organisation collective et le jeu vertical, Marcelino est reconnu pour la culture du travail et l’exigence inculquée à ses équipes. Il remporte d’ailleurs trois fois le titre de meilleur entraîneur du championnat espagnol, dernièrement en 2018.

Javier Ribalta, directeur général du football de l’OM : «L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière.»