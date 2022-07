Mercato OM : Les premiers mots de Tudor, le mercato selon Longoria, les offres refusées par McCourt…

Retrouvez le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol diffusé en direct ce mardi à 15h30 ! On revient sur la conférence de presse de Pablo Longoria et Igor Tudor, les infos de RMC sur les offres refusées par McCourt. Les thèmes abordés ont été la Vente OM, le mercato et certains cas particuliers comme le départ de Steve Mandanda…

