Mercato OM : Les premiers mots de Yuto Nagatomo (qui explique son choix…)

Récemment arrivé à Marseille, le latéral japonais Yuto Nagatomo s’est exprimé pour la première fois devant les médias du club. Il a fait part de sa joie d’être à l’OM !

Dernière recrue de l’OM l’expérimenté latéral Yuto Nagatomo s’est exprimé dans les médias officiels du club. Le joueur s’est confié sur sa venue à Marseille et comment son compatriote Hiroki Sakai l’a encouragé à rallier Marseille. L’ancien défenseur de l’Inter Milan est ravi de s’être engagé avec l’OM :

C’est génial d’être joueur de l’OM — Nagatomo

« C’est génial d’être joueur de l’OM. C’est un club historique et très populaire en France et dans le monde. Je suis très heureux de rejoindre cette équipe. Quand j’ai reçu l’offre de l’OM, j’ai tout de suite parlé avec Hiroki Sakai. Il m’a dit que la ville était incroyable, et que c’est un très bon club, avec une atmosphère géniale. Quand les joueurs vont sur le terrain, tout le monde se bat pour sa fierté. Il ne m’a dit que des choses positives. » Yuto Nagatomo. Source : OM.net – 02/09/2020