Mercato OM : Les réponses de Kamara concernant sa prolongation et son absence !

Après avoir refusé de participer à la conférence de presse la semaine dernière, Boubacar Kamara s’est présenté devant les journalistes. Le milieu de terrain a commencé la conférence de presse pour expliqué qu’il avait prévenu le club au préalable qu’il ne serait pas là…

Interrogé par les journalistes, il a précisé qu’il n’était pas venu pour des raisons personnelles. Rien à voir avec sa prestation face à Galatasaray. Concernant sa prolongation, il a botté en touche en expliquant que cette prolongation de contrat était gérée par ses agents et qu’il ne se concentrait que sur le terrain. Quand il aura pris sa décision il le dira…

Je suis toujours en réflexion — Kamara

« Mon absence de vendredi ne regarde que moi et le club. Je ne fuis pas la presse et ce n’est pas par rapport au match face à Galatasaray. Mes représentants gèrent mon contrat. Ce qui comporte les offres, c’est confidentiel. Je n’ai qu’une chose à faire : me concentrer sur le terrain. Ce que je veux c’est surtout de continuer à travailler, progresser, travailler dans de bonnes conditions et gagner des trophées. Je n’ai toujours pas pris de décisions pour mon avenir. Cet été? C’est passé mais j’ai eu l’impression de ne pas avoir le choix et c’était difficile. C’est du passé, les deux derniers jours et ce n’est pas arrivé qu’à moi dans l’effectif. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (30/11/2021)

