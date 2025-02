Mercato OM : les révélations de De Zerbi concernant Bennacer !

Avant le déplacement à Angers, Roberto De Zerbi a été interrogé sur le mercato hivernal 2025 qui s’est terminé lundi. Le coach est satisfait et a expliqué qu’il avait déjà tenté de recruter Ismaël Bennacer quand il était à Brighton !

Roberto De Zerbi n’a pas caché son plaisir de voir débarquer Bennacer à l’OM ! Le coach le suit depuis longtemps et il a été ravi d’apprendre que Medhi Benatia pouvait réaliser ce deal : « J’aurais voulu qu’il vienne à Brighton quand Caicado est partir à Chelsea. c’est un gros transfert pour nous, ses caractéristiques sont compatibles avec notre style de jeu. C’est un joueur absolu, un joueur top et un plus pour nous. Il voulait vraiment venir à Marseille. On parlait déjà de lui en août mais on n’avait pas réussi à conclure. Quand Benatia m’a dit qu’il y avait la possibilité de le faire, on a arrêté la musique. »

A lire : OM : 3 absents, deux retours et 2 nouveaux face à Angers ?

Quand Benatia m’a dit qu’il y avait la possibilité de le faire, on a arrêté la musique