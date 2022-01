Mercato OM : Les supporters d’Arsenal veulent absolument voir le retour de Saliba !

Arrivé à l’été 2021, William Saliba a réalisé une demi-saison de grande qualité. L’Olympique de Marseille n’a malheureusement pas réussi à trouver un accord avec Arsenal pour ajouter une option d’achat dans son prêt. Les supporters des Gunners espèrent bien récupérer le défenseur français !

Formé à l’AS Saint-Etienne, William Saliba a été repéré très jeune par Arsenal… Il n’a pas réussi à s’imposer tout de suite chez les Gunners et a donc été prêté à l’OGC Nice la saison dernière. Chez les Aiglons, il a réalisé une bonne seconde partie de saison mais c’est Todibo qui a finalement été conservé.

L’Olympique de Marseille a réussi à récupéré le défenseur central français. Saliba est prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison mais aucune option d’achat n’a été ajoutée. Les supporters marseillais espèrent qu’il restera pour l’an prochain mais il paraît compliqué pour Pablo Longoria de le garder.

Sur les réseaux sociaux, les supporters d’Arsenal ont montré à leur club qu’ils souhaitaient voir le défenseur français faire son retour chez les Gunners… Le club anglais a proposé un récapitulatif du week-end de ses joueurs prêtés. Forcément, Guendouzi et Saliba en faisaient partie… Les fans des Londoniens ont absolument envie de voir les deux Frenchies revenir.

Even though it might of been a mistake to loan him out he is playing at a level which is really high and I’m happy for Williams Saliba pic.twitter.com/yEICbjptnE

— Egal (@EGTVEgal) January 24, 2022