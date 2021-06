Mercato OM : Les supporters marseillais ne veulent pas de Gameiro !

Supporter assumé du PSG, 34 ans et une dernière saison à Valence pas franchement mémorable… Kevin Gameiro est pourtant bien dans le viseur de l’Olympique de Marseille selon La Provence, RMC et L’Equipe. Sur notre compte Twitter, nous avons donné la parole aux supporters dans un sondage. Près de 75% des votants n’en veulent pas !

Ces dernières semaines, les noms s’enchaînent à l’Olympique de Marseille. Plusieurs milieux de terrain ont été cités comme Guendouzi, Gerson ou encore Francis Coquelin. En attaque, les dossiers Almada et Adli semblent se refroidir mais Konrad De La Fuente pourrait débarquer ce vendredi.

Le dernier buteur cité pour renforcer l’attaque marseillaise était Rafael Leao qui évolue à l’AC Milan. Une piste séduisante qui tranche avec l’information sortie par RMC ce mardi après-midi. En effet, La Provence et Mohamed Bouhafsi s’accordent à dire que l’international français Kevin Gameiro discute avec l’OM.

L’attaquant français et le latéral droit danois sont suivis de près#TeamOMhttps://t.co/NSLNAtuqGS — La Provence OM (@OMLaProvence) June 23, 2021

75% des votants n’en veulent pas

Actuellement au FC Valence, l’ancien joueur du RC Strasbourg est libre et serait en négociation pour un contrat de 2 ans. En apprenant cette nouvelle les supporters marseillais ont tout de suite réagit négativement, affirmant qu’ils ne voulait pas de Gameiro à l’OM pour la saison prochaine.

Football Club de Marseille a donc proposé un sondage afin d’avoir une tendance. Après quelques heures et des milliers de votants : 75% n’en veulent pas.

DES DECLARATIONS QUI NE PASSENT PAS

Peu avant ce sondage, de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille ont partagé un hashtag « on ne veut pas de Gameiro » et ont ressorti d’anciennes interview du joueur passé par le PSG. L’attaquant français n’a pas hésité à affirmer son amour pour le club de la Capitale…

« La célébration de l’avion comme Drogba? Non moi j’ai toujours été pour Paris, tu le sais bien… »; » J’ai toujours dit que le PSG était un club que j’appréciais. Je suis du 95, c’est mon club de coeur. Depuis que je suis petit je supporte Paris. Jouer au Parc des Princes, c’est beau et on va essayer d’y faire de belles choses »

Des déclarations qui ont du mal à passer pour les supporters marseillais. D’autres pointent du doigt son âge avancé : 34 ans avec un contrat de 2 ans. Sur ses dernières saisons, il n’a pas franchement brillé sous le maillot du FC Valence. Lors du dernier exercice, il n’a marqué que 4 buts en 27 rencontres disputés.

A LIRE : Mercato OM: Signature de la seconde recrue ce vendredi ?

A titre de comparaison, il a joué 900 minutes de moins que Dario Benedetto et a marqué deux buts de moins. Faudrait-il conserver l’Argentin pour la saison prochaine plutôt que de tenter le coup avec Kevin Gameiro?

CARDOZE MIS À CONTRIBUTION

En plus des hashtags et des messages sur Twitter, des supporters tentent d’entrer en contact avec le président et directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria. Les réseaux sociaux aidant, le compte Ohaime Passion essaie d’avertir Jacques Cardoze, nouveau directeur de la communication afin qu’il prévienne Longoria de la fronde des supporters contre le dossier Gameiro.