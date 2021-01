Mercato OM : Les trois pistes prioritaires de Longoria pour cet hiver

Comme tous les mercatos, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un numéro 9 et d’un latéral gauche… Cet hiver 2021, Pablo Longoria ajoute un latéral droit dans sa liste !

En conférence de presse avant la trêve hivernale, André Villas-Boas a annoncé la couleur : il veut recruter un buteur pour concurrencer et épauler Dario Benedetto.

« La seule chose dont je suis déçu c’est de ne pas avoir réussi à prendre un attaquant référence. Je suis content de notre mercato. J’attends de voir pour la trêve hivernale, on va voir pour un buteur et on verra s’il y a des départs. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

La Provence nous informe ce samedi que Pablo Longoria, le directeur sportif du club, a coché trois postes bien précis pour cet hiver. Comme d’habitude à l’OM : un latéral gauche et un buteur !

FOSU MENSAH, MILIK, LES DEUX DOSSIERS CHAUDS

Avec le départ de Bouna Sarr, il faut ajouter un latéral droit à cette liste. La piste Maelhe tombe à l’eau avec son départ pour l’Atalanta. Plusieurs noms sont cependant sortis dans la presse, notamment celui de Timothy Fosu Mensah qui revient avec insistance.

Pour le poste de latéral gauche, peu de pistes pour le moment. En attaque en revanche, c’est Arkadiusz Milik qui est le plus cité. Le Polonais serait d’accord pour rejoindre l’OM selon la Gazzetta Dello Sport. Florian Thauvin pourrait même faire partie du deal…