Le mercato de l’Olympique de Marseille est plus qu’alléchant. Pablo Longoria et son équipe ont réalisé de bons coups, ce qui promet une grande saison pour les Marseillais… Mais Jorge Sampaoli aurait aimé une recrue de plus !

L’Olympique de Marseille a recruté dix joueurs dans son effectif lors de cette fenêtre de transfert à l’été 2021. Plusieurs joueurs ont débarqué à Marseille, à différents postes, mais pas un seul buteur alors que le club a perdu Benedetto (à Elche) et Valère Germain (libre).

Malgré plusieurs rumeurs à ce poste comme Giovanni Simeone ou encore Andy Delort, aucun buteur n’a atterrit sur le sol marseillais. Seul Arek Milik a été conservé mais n’est pas encore de retour de blessure. Bamba Dieng devrait donc jouer un rôle important. En conférence de presse, le coach n’a pas hésité à dire qu’il aurait aimé un attaquant de plus.

« Il y a une position de l’entraîneur et la situation du club qui n’a pas pu compléter la totalité de l’équipe. Ce sont des choses qui arrivent et qu’il faut accepter. Nous allons travailler comme ça. Nous aurions aimé un attaquant de plus au regard des incertitudes sur la dernière année de contrat et Caleta-Car. Nous n’avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec. (…) Amine Harit va beaucoup nous apporter grâce à ses qualités techniques. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)

Bientôt un remaniement tactique?

Ce samedi avant le déplacement à Monaco, le journal L’Equipe nous informe que l’Olympique de Marseille souhaitait recruter un attaquant cet été et que Jorge Sampaoli avait comme priorité le buteur des Girondins de Bordeaux : Hwang Ui-Jo. En attendant, l’Argentin va devoir faire sans attaquant de pointe à moins de faire confiance à Bamba Dieng. Un remaniement tactique n’est pas à exclure avec l’arrivée de Pol Lirola en toute fin de mercato.

« Passer en 3-3-3-1 est une possibilité selon l’adversaire. Ce n’est pas nécessairement un changement numérique mais de positionnement: Pol (Lirola) joue plus haut offensivement. Son arrivée change notre perspective au poste de latéral, c’est une modification structurelle de notre effectif à laquelle il faudra réfléchir. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)