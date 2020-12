Mercato OM : L’étonnante proposition d’Adil Rami pour renforcer l’attaque…

L’OM cherche un attaquant mais ne devrait pas disposer de gros moyens cet hiver. Sur RMC, Adil Rami a proposé un de ses anciens coéquipiers, qui sera libre en juin 2021…

Adil Rami estime que l’OM devrait se pencher sur le cas de Kevin Gameiro. L’attaquant français du FC Valence à selon le défenseur central toutes les qualités pour apporter un plus à l’OM. Cependant, Gameiro (33 ans) n’a pas marqué un seul but cette saison avec Valence en 9 matches (362 minutes). Enfin, Gameiro touche un énorme salaire et a toujours affiché son attachement au PSG. Pas forcément le profil idoine pour l’OM…

Ça fait combien de temps que Rami n’a pas vu jouer Gameiro ? Il est râpé, il a croqué 2 immanquables (Alavés, Eibar) avant de se blesser ce mois-ci. Et on ne parle même pas de son salaire ! J’ai de l’affection pour lui mais même pour 6 mois c’est guère envisageable https://t.co/OQBeKh9OsZ — François Miguel (@fmboudet) December 15, 2020

je proposerais Gameiro. Tous les ans, partout où il va, il claque. Il étire les lignes — Rami

« Les Marseillais peuvent rêver de la première place. Benedetto commence à retrouver la confiance. L’idée, ce serait d’avoir un attaquant avec un profil différent, donc rapide. Il y a un joueur qui ne joue pas beaucoup dans son club et qui pourrait être très intéressant, en prêt ou autre, c’est Gameiro. Moi, je proposerais Gameiro. Tous les ans, partout où il va, il claque. Il étire les lignes. Il y a des joueurs talentueux au milieu de terrain qui peuvent faire la différence. Ils auraient beaucoup plus d’espace avec un mec beaucoup plus rapide qui prendrait la profondeur. J’ai joué avec lui. Il est plus rapide que les attaquants de l’OM aujourd’hui. C’est un profil différent. Il est très explosif. Je pense que ça peut être intéressant. » Adil Rami – source : RMC (15/12/2020)