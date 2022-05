Mercato OM : L’étonnante rumeur, les Tigres prêts à remplacer Thauvin par Payet ?

Depuis l’arrivée de Gignac, le club des Tigres semble apprécier les joueurs de l’OM. Les mexicains se sont même offert Florian Thauvin, champion du monde l’été dernier. Les Tigres auraient maintenant dans leur viseur Dimitri Payet…

Dans l’émission Antidopage de RG La Deportiva, le journaliste Santiago Fourcade a révélé que Dimitri Payet serait sur la liste des recrues visés par les Tigres, mais sous condition. En effet, pour que le club mexicain tente sa chance dans le dossier Payet, il faudra d’abord trouvé une solution concernant Florian Thauvin. L’ailier de 29 ans a bien du mal à s’adapter au championnat mexicain et il pourrait être poussait vers la sortie.

Thauvin ne s’est pas adapté à la chaleur, il est mal à l’aise

« La question est de savoir si Florian Thauvin continue ou pas , entre le problème contractuel et sa situation avec le club, c’est en cours d’analyse s’il continue, c’est un joueur très talentueux mais il ne s’est pas adapté à la chaleur, il est mal à l’aise, il a une tendance aux blessures. » Santiago Fourcade – source : Telediario (17/05/2022)

L’idée serait donc de se pencher sur le cas de Payet si Thauvin quitte le Mexique, même si Alan Mozo serait une autre solution. Le club n’offriait pas le même salaire que Thauvin (5.75 M€/ an), mais plutôt celui de Gignac (4.61 M€/ an). Cette rumeur semble difficile à concrétiser car Dimitri Payet a clairement affiché son envie de terminer sa carrière à l’OM ou il dispose encore de deux ans de contrat. D’autant que Sampaoli compte sur lui comme il l’a confié, jeudi en conférence de presse.

Dimitri Payet, sans lui, c’est plus dur aujourd’hui — Sampaoli

«On le voit avec Dimitri Payet, sans lui, c’est plus dur aujourd’hui, car c’est par lui que passe la majorité des situations, mais tout au long de la saison, il a évolué en tant que joueur, il a progressé et il a tiré les autres vers le haut. On s’est appuyé aussi sur une bonne défense cette saison et j’espère qu’au-delà du résultat de la dernière journée, on gardera cette philosophie de jeu, je suis content de mon groupe, il est jeune, on a réussi à évoluer dans cette idée de jeu, je suis fier d’eux surtout face à de grosses écuries physiques. Il faut retenir ces choses. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)