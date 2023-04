Mercato OM : L’éventualité Almada uniquement envisageable sous cette condition ?

Depuis plusieurs saisons, le nom de Thiago Almada revient avec insistance du côté de Marseille. Pablo Longoria n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter lors du prochain mercato.

Régulièrement associé à des rumeurs de transfert, Thiago Almada continue de faire parler de lui à Marseille. Le milieu offensif argentin était dans le viseur de Pablo Longoria l’été dernier mais avait finalement choisi de signer en MLS à Atlanta. Champion du monde 2022 avec l’Argentine au Qatar, Almada plaît toujours à l’OM. En effet, le président marseillais n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter et une nouvelle offensive pour recruter le joueur de 21 ans lors du prochain mercato n’est pas à exclure.

Guendouzi out, Almada in ?

Selon les informations de MLS France, l’OM suivrait avec attention la situation du joueur argentin et pourrait se positionner sur Almada lors du prochain mercato. Il faudra néanmoins passer à la banque pour s’offrir les services du joueur estimé à 30 millions d’euros par son club. Le transfert de Mattéo Guendouzi pourrait permettre de débloquer les fonds nécessaires à la faisabilité d’une opération aussi onéreuse. Marseille aura toutefois une très grosse concurrence dans ce dossier. L’OGC Nice et plusieurs équipes de Première League et de Liga seraient attentives à l’évolution du dossier. Certains clubs se seraient déjà renseignés sur les conditions d’un transfert d’Almada. Affaire à suivre…

🔔 UPDATE : L’OM serait prêt à ESSAYER de recruter Thiago Almada 🇦🇷 (#SomosAtlanta) mais UNIQUEMENT s’ils arrivent à bien vendre Mattéo Guendouzi 🇫🇷 ! Mais le club reste pessimiste car beaucoup de clubs seront sur lui cet été.#TeamOM #MercatOM https://t.co/6fKsyghobL — La MLS en Français (@MLS_FRA) April 6, 2023

Almada ? On m’en parle une fois par semaine

« Depuis qu’il y a eu les rumeurs quand il évoluait encore en Argentine, à Vélez, on m’en parle au moins une fois à chaque débat FAQ le mardi. C’est un joueur qui a marqué, c’est une des rumeurs mercato qui a marqué les supporters. C’est un profil spectaculaire, qui peut plaire. Là, il joue en MLS et il joue bien. » Nicolas Filhol –Source : Football Club de Marseille (04/04/23)

« Je ne l’ai pas vu jouer, j’ai juste vu des compils, mais tu vois qu’il a plein de talent. D’ailleurs j’avais trouvé le choix d’aller à Atlanta un peu bizarre. Après la MLS c’est un championnat émergeant, c’est mieux qu’avant, mais par rapport à son talent et les retours qu’on avait sur lui on avait le droit d’espérer mieux, de le voir en Europe. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (04/04/23)