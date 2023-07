Mercato OM: L’expérience en Coupe d’Europe, le signe d’une ambition élevée !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avec l’arrivée à venir d’Ismaïla Sarr à Marseille, l’OM aura enregistré 4 recrues cumulant 162 matchs de compétition européenne. Un signe rassurant des ambitions voulues pas Pablo Longoria.

Si le mercato marseillais avait débuté doucement, il s’est franchement décanté depuis que Marcelino a fait son arrivée. Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, c’est désormais Ismaïla Sarr qui va rejoindre les rangs de l’OM et son compatriote Iliman Ndiaye pourrait suivre. Ce qui marque les observateurs et les supporters depuis plusieurs mois et particulièrement depuis le début de l’été, c’est la qualité des noms qui sont enrôlés, signe d’une attractivité que l’OM n’avait plus montré depuis bien longtemps.

A l’aube d’une saison où la place en Ligue des champions passera par des tours préliminaires, Pablo Longoria et les siens ont attirés 3 joueurs qui cumulent plus de 150 rencontres européennes. Une expérience bienvenue pour concrétiser sur une scène qui ne réussit plus à l’OM ces dernières années.

🔵Expérience européenne des recrues olympiennes. 🔹Lodi

C1: 27 matchs – C3: X 🔹Kondogbia

C1: 30 – C4: 3 🔹Aubameyang

C1: 38 – C3: 55 🔹I. Sarr

C1: X – C3: 9 pic.twitter.com/MpHYtVxZCR — DROIT AU BUT (@DROlT_AU_BUT) July 23, 2023

L’expérience des grands soirs

A l’Atletico de Madrid, Renan Lodi a disputé 27 matchs de Ligue des champions. Kondogbia, lui, en compte 30 dans sa carrière et 3 d’Europa League. Enfin, Aubameyang, fort de ses passages à Dortmund, Arsenal ou Barcelone, a 38 rencontres de C1 et 49 de C3 dans les pattes.

Ajoutez à cela la prochaine recrue, Ismaïla Sarr et ses 9 matchs disputés en Europa League et cela donne une idée de l’expérience que l’OM vient d’ajouter à son groupe en quelques semaine. De bonne augure dans une saison européenne qui débutera dès le weekend du 8 août.