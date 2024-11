Mercato OM : l’idée Sergio Ramos divise le plateau !

L’idée de recruter Sergio Ramos, libre à 38 ans après un passage au d’une saison au FC Séville, fait débat sein de l’équipe de FCMarseille. Si certains, comme Benjamin Courmes et Jean Charles de Bono, estiment que l’expérience du défenseur espagnol pourrait être bénéfique pour l’Olympique de Marseille, Nicolas Filhol reste sceptique.

Pour Nicolas Filhol, l’expérience de Sergio Ramos ne compense pas ses lacunes actuelles. « Ramos n’a pas fait une saison exceptionnelle avec Séville, il n’a pas toujours été bon », déclare-t-il. Bien que l’Espagnol ait marqué l’histoire du football, ses performances récentes ont été en deçà de ses standards passés. À 38 ans, il peine à retrouver la constance qui faisait sa force au Real Madrid.

La vitesse, un point crucial

Le principal argument du journaliste de FCMarseille concerne la question de la vitesse. Il qualifie Ramos de « tracteur », soulignant que le défenseur central espagnol a du mal à couvrir de grandes distances sur le terrain. Or, dans un championnat comme la Ligue 1, où les attaquants sont de plus en plus rapides, cette lenteur pourrait devenir un handicap majeur. « Un ballon en profondeur, Ramos… les deux centraux doivent courir vite. Il va prendre des voyages avec la vitesse des attaquants adverses », avertit-il. Ce manque de rapidité pourrait exposer la défense marseillaise, notamment contre des adversaires agiles.



Au-delà des aspects tactiques, le recrutement de Ramos soulève également des questions de gestion de groupe. Un joueur de 38 ans, souvent sujet aux blessures, pourrait avoir des exigences particulières en termes de gestion de son temps de jeu. Pour un club comme l’OM, qui vise une stabilité à long terme, ce type de recrue pourrait représenter un risque financier et sportif.

Conclusion : L’OM Devrait-il Recruter Sergio Ramos ?

Alors que certains pensent que l’expérience de Ramos pourrait renforcer la défense marseillaise, Nicolas Filhol reste ferme dans sa position : à 38 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait être un pari trop risqué pour l’Olympique de Marseille. L’OM devrait probablement se tourner vers des options plus jeunes et plus rapides pour renforcer sa défense.