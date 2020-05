Mercato OM : Ligue 1, Ligue 2… Ce minot attise la convoitise !

Prêté à Sochaux depuis maintenant un an et demi, Christopher Rocchia devrait revenir à l’OM la saison prochaine. Le minot a plusieurs prétendants !

Ce samedi, Foot Mercato nous informait que Christopher Rocchia attisait la convoitise de nombreux clubs européens. Le latéral gauche formé à l’Olympique de Marseille est prêté à Sochaux depuis près d’un an et demi et devrait revenir dès la saison prochaine.

Après de bons matchs en Ligue 2, il avait affirmé à Foot Mercato qu’il comptait rester à Marseille. « Il me reste un an et quelques mois de contrat à l’OM. Pour l’instant ma priorité c’est l’OM. Mon agent fera le point avec le club et Andoni pour voir ce qui est le mieux pour moi. »

Nîmes et Lorient sur le coup?

Le média spécialisé affirme cependant que plusieurs clubs aimeraient le recruter. En Ligue 1, Nîmes et Lorient (promu la saison prochaine) apprécieraient son profil.

Côté Europe, c’est l’actuel club de Samir Nasri, Anderlecht, qui souhaiterait s’attacher ses services. Même chose pour Utrecht aux Pays-Bas. Pour le moment, la balle est dans le camp du joueur. Côté OM, il pourrait être intéressant de conserver le jeune latéral gauche au vu des finances du club. Jacques-Henri Eyraud a d’ailleurs rappelé que le centre de formation allait constituer une base pour la seconde phase du projet…