Mercato OM : Lihadji, plus porté vers cet autre club de Ligue 1?

L’Olympique de Marseille et le clan Lihadji seraient dans une impasse dans leurs négociations… Le club aurait retiré son offre. Le joueur souhaiterait rejoindre un autre club de Ligue 1.

Le dossier Lihadji anime l’actualité de l’Olympique de Marseille. Le directeur sportif Andoni Zubizarreta et l’entourage du minot auraient stoppé les négociations pour le premier contrat professionnel de l’attaquant.

LIHADJI PRIVILEGIERAIT Luis Campos et Christophe Galtier — LA PROVENCE

Ce lundi, La Provence a de nouveau publié un article avec les dernières informations sur le dossier… Lihadji aurait une préférence pour le LOSC qui avait montré un intérêt il y a quelques semaines.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une nouvelle opportunité pour Germain en Ligue 1 ?

« D’après des proches, même si son représentant a fait monter les enchères pour obtenir des conditions quasi hors-norme (contrat de trois ans rémunéré aux alentours de 40 000 euros par mois, prime à la signature avoisinant le million d’euros), il privilégierait le challenge sportif. Et le projet soumis par le Lille de Luis Campos et Christophe Galtier résonnerait d’une manière particulière dans son esprit, bien plus en tout cas que ceux présentés par Dortmund, Barcelone, Arsenal ou Monaco. Mais ce dossier, fertile en rebondissements, est loin d’avoir livré son épilogue. »

Source : La Provence