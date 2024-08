Mercato OM : l’incroyable stat’ de Wahi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Officialisé ce mardi devant le Palais Longchamp, Wahi va devoir supporter la pression du numéro 9 de l’OM. Surtout quand tu dois remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, mais l’attaquant de 21 ans peut compter sur une stat qui le met en avant.

Selon OptaJean, le nouvel attaquant marseillais est le meilleur buteur des 5 grands championnats européens parmi les joueurs nés après 2003. Wahi, premier avec 41 buts inscrits entre Montpellier et Lens, devance ni plus ni moins que Jamal Musiala (33buts) et Jude Bellingham (31 buts). Une stat qui peut donner un peu de confiance au buteur de 21 ans avant la reprise de la saison.

41 – Meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats européens parmi les joueurs nés en 2003 ou après : 41 – Elye Wahi

33 – Jamal Musiala

31 – Jude Bellingham Promesse. https://t.co/Mgn3J7u7N0 — OptaJean (@OptaJean) August 13, 2024

« Je ne peux pas voir le négatif de Wahi »

Quand on lui demande si 30 millions d’euros pour Elye Wahi ce n’est pas trop, Alexandre Chaillol, journaliste pour Foot Mercato, n’hésite pas une seule seconde. « La qualité ça se paye », affirme-t-il. « C’est 73 matchs titulaires en Ligue 1, 41 buts, et il a 21 ans. »

« Je ne peux pas voir le négatif de Wahi, quand je vois ses qualités et son profil », avoue le journaliste. « Ça m’aurait dérangé de le prendre à ce prix-là s’il avait mis 3 buts, qu’il était passé remplaçant toute la saison et qu’il s’était blessé. Mais là, ce n’est pas du tout le cas. »

⚽️🇫🇷Mercato OM : « Wahi? La qualité ça se paye ! Il était dans les standards de Mbappé en stats » L’avis d’@AlexChaillol, journaliste pour @footmercato ! pic.twitter.com/t8MpQN7SPz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 13, 2024

« Wahi a le droit d’avoir une saison plus galère »

Alexandre Chaillol a également pris la défense de Wahi, critiqué à cause de sa dernière saison. « Oui c’est 30 millions, mais Lens l’avait payé le même prix. Un an dans le foot, pour un mec qui a 21 ans, ce n’est rien, ça arrive à tout le monde […] Alors oui, il a le droit d’avoir une saison un peu plus galère. »

« Avant la vingtaine, il était dans les standards de but de Mbappé en Ligue 1. Donc on parle d’un mec qui a quand même beaucoup de stats et qui marque énormément », explique-t-il.

