Mercato OM : Lirola en négociations avancées !

Prêté par l’OM à Elche, Pol Lirola pourrait se trouver une nouvelle porte de sortie. Lirola est en négociations avec Alanyaspor en Turquie, dont le coach est l’italien Francesco Farioli, qu’il connait.

Pol Lirola pourrait partir en Turquie. Arrivé à l’OM à l’hiver 2021 en prêt avec option d’achat ses bonnes performances ont poussé l’OM a l’acheté définitivement. Mais en 2021, Lirola est bien moins performant et l’OM chercher à s’en débarrasser. Prêté cette saison à Elche, il ne convint pas. Lirola pourrait aller rejoindre Alanyaspor (11ème de D1 turque). Le club est entrainé par l’italien Francesco Farioli, un coach qu’il a connu en 2018 à l’Udinese.

Cette saison à Elche, Lirola n’a joué que 8 matchs toutes compétitions confondues.

Prêté à Elche, Pol Lirola devait rejoindre Monza pour le reste de la saison, mais le club italien a changé d’avis alors que tout semblait réglé. Le journaliste Luca Bendoni explique que les discussions ont bien existé avec l’OM mais que maintenant c’est terminé. Le directeur général de Monza, Adriano Galliani, a confirmé la fin des négociations : « Nous avons suivi Pol Lirola pendant un certain temps, mais maintenant nous avons abandonné cet accord potentiel ». Lirola était aussi annoncé dans le viseur du Sporting…

Monza abandonne la piste Lirola

Selon Gianluca Di Marzio, un accord avait bien été trouvé pour le retour du piston droit espagnol en Serie A. Cependant le journaliste italien avait ensuite expliqué que Monza voulait d’abord vendre et préfère bloquer la négociation. « En fait, Monza a décidé de ne pas aller plus loin malgré l’approbation du joueur. Dans les dernières heures, un accord avait été également trouvé avec Marseille et Elche mais pour le moment les rouges et blancs ont décidé de ne pas poursuivre la négociation. »