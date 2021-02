Mercato OM : Lirola sait déjà où il veut jouer la saison prochaine !

Pol Lirola était en conférence de presse ce midi au centre RLD. Le latéral espagnol a évoqué le mercato, lui qui n’est que prêté par la Fiorentina…

Pol Lirola est prêté jusqu’en juin 2021 par la Fiorentina à l’OM. Le club olympien disposerait d’une option d’achat évalué à 12M€, et le latéral aimerait bien convaincre le club marseillais de le garder.

je ne pense qu’à bien jouer, pour qu’une fois arrivé au mercato estival le club décide de me garder — Lirola

#Lirola : « Je suis en prêt ici et je pense uniquement à bien jouer pour que le club me conserve cet été, je me sens bien ici. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2021

« Tous ces événements m’ont surpris, mais je devais rester concentré sur le jeu. Je ne veux pas commenter le reste, je suis ici depuis peu, ce que j’ai pu voir c’est que l’OM est un club qui compte énormément pour les Marseillais. Mais encore une fois je me concentre sur mon jeu. (…) Je n’ai jamais connu de situation pareille en six ans de professionnalisme, mais je suis très content d’être ici, je ne regrette rien. J’ai envie de bien jouer et de donner mon maximum pour le club. (…) Je suis prêté, pour l’instant je ne pense qu’à bien jouer, pour qu’une fois arrivé au mercato estival le club décide de me garder, car je suis très heureux ici comme je l’ai dit. » Pol Lirola – source : Conférence de presse (19/02/2021)