Mercato OM : « ll a l’œil pour le foot mais Zubizarreta est résigné… »

Pour Football Club de Marseille, le journaliste Romain Molina est revenu sur le sujet brûlant de la Vente de l’OM qui fait de nouveau fantasmer les supporters marseillais.

Extrait de notre Interview du journaliste Romain Molina qui évoque notamment la perception dans le milieu du football du président Eyraud et du directeur sportif Andoni Zubizarreta…

Dans le milieu on dit Eyraud est arrogant, il n’écoute personne — Molina

« Eyraud est arrogant, c’est le premier truc qui renvient. Ensuite on dit qu’il a bien manœuvré pour la gestion du stade. on dit qu’il ne connait rien au foot, qu’il n’a rien compris aux contrats et qu’il s’est fait endormir par Garcia. Y’a toujours le doute de savoir s’il était complice ou pas avec les agents de Garcia. Zubizarreta c’est un mec qui parle beaucoup à la presse quand il est pas content. il ne connait pas les règlements, il ne travaille pas. Ce n’est pas un bosseur. Est-ce que c’est parce qu’il a vu que l’on ne l’écoutait jamais ? Par contre, il a l’œil pour le foot mais il est résigné, il prend son chèque. Pourtant Albert Valentine est compétent. La cellule de recrutement n’est jamais écoutée. ça travaille dans l’urgence… Zubizarreta a fait de bonnes choses dans la région, Larguet est une bonne recrue à la formation. Tout ce qui concerne l’équipe première, c’est une gestion incroyable. Eyraud a fait péter la masse salariale. Dans le milieu on dit Eyraud est arrogant, il n’écoute personne, on le compare à Desplat (président de Guingamp). Des mecs qui ne connaissent rien au foot et qui n’écoutent personne. On peut voir ou cela a mené Guingamp… » Romain Molina – Source : Football Club de Marseille

