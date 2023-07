Mercato OM : Lodi arrive aujourd’hui, deux autres latéraux attendus ?

L’Olympique de Marseille devrait officialiser la signature du latéral gauche brésilien Renan Lodi qui devait atterrir ce vendredi après un retard de vol hier soir. Pour autant, le recrutement de latéraux n’est pas terminé !

Après Kondogbia, Renan Lodi va être la seconde recrue estival de l’OM. L’international brésilien attendu hier à 23h20 à Marignane va finalement vu son vol accumulé trop de retard et il arrivera aujourd’hui. Cela ne clôturera pas le recrutement à ce poste…

En effet, selon l’Equipe de ce vendredi l’OM veut encore recruter 2 latéraux après Lodi. Jordan Amavi et Pol Lirola ne seront pas conservés comme l’avait indiqué Javier Ribalta en conférence de presse. « Il faudra dénicher encore d’autres joueurs dans les couloirs de la défense – au moins trois ­latéraux au total – et du milieu de terrain puisque Marcelino aime des éléments rapides pour ­animer son 4-4-2. » Le nom de Juan Miranda (Bétis) est évoqué côté gauche, celui de Rendall Correia semble moins d’actualité côté droit !

Le journaliste Fabrizio Romano affirme que l’accord a été trouvé autour de13M€. « Un peu plus sur l’accord avec Renan Lodi. L’Olympique de Marseille devrait payer 13M€ à l’Atlético Madrid qui conservera 20% de clause de vente. Examens médicaux prévus demain, vendredi. Enorme signature pour l’OM car beaucoup de clubs voulaient Lodi. Voilà, c’est confirmé. »

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023