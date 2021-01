Mercato OM : L’offre refusée d’Aston Villa pour Sanson… deux chiffres différents sont avancés !

Le départ de Morgan Sanson a pris du plomb dans l’aile. Villas-Boas a expliqué qu’Aston Villa avait une offre très basse que l’OM a refusé. Ce jeudi plusieurs montants sont évoqués.

Pisté par Aston Villa, le transfert de Morgan Sanson cet hiver semble se compliquer. Alors qu’une somme de 25 millions d’euros était d’abord évoquée, les montants ont ensuite chuté à 16/18M€ selon la presse anglaise. En conférence de presse, AVB a même utilisé le terme « pathétique » pour qualifiée l’offre des pensionnaires de Premier League. Une offre peut être en adéquation avec la prestation médiocre du milieu de terrain ce mercredi face à Lens…

Une offre entre 9 et 13 M€ pour Sanson ? L’OM en attend 18…

Selon La Provence, Aston Villa aurait fait une offre de 13 millions à l’OM, plus des bonus. Un montant insuffisant pour l’OM, qui avait misé 12M€ bonus compris en 2017 et qui devra reverser un pourcentage de cette vente au MHSC… De son côté le journaliste de France Football, Nabil Djellit explique que les 18M€ évoqués dans la presse anglaise sont le montant demandé par l’OM. Selon lui Aston Villa aurait fait une offre encore plus faire, il parle de 7 + 2 M€ !

Info : Aston Villa a offert 7 M€ + 2 de bonus à l’OM pour Sanson… Les Phocéens en attendent 18 M€ minimum… » Nabil Djellit – source : Twitter