Mercato OM : Lolito mauvais joueur pour Greenwood !

Mason Greenwood fait un début de saison de qualité avec l’OM, en marquant 5 buts en 6 matchs, depuis c’est plus compliqué comme pour le reste de l’équipe. L’attaquant angalis était aussi dans le viseur de la Lazio, son président n’a a priori pas trop digéré son choix de venir à Marseille…

Lors d’un cours de droit du sport à l’Université Luiss, le président de la Lazio, Claudio Lotito, a évoqué l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood, qui avait été annoncé comme un potentiel recrutement pour son club l’été dernier. Il a souligné l’importance de valoriser son propre club, déclarant : « Mon objectif est de promouvoir la Lazio, sans me concentrer sur les clubs étrangers, » dans des propos relayé par le journaliste Gianluca Di Marzio.

Concernant Greenwood, Lotito a précisé : « Je n’éprouve aucun regret. Si un joueur ne désire pas rejoindre la Lazio, cela ne peut pas être considéré comme un manque à gagner. Il a choisi Marseille, et c’est une décision qui lui appartient. Nous ne recherchons pas des mercenaires ; notre ambition est de recruter uniquement ceux qui souhaitent véritablement représenter la Lazio. Nous avons déjà connu suffisamment de joueurs qui ne s’engagent pas pleinement. »

Greenwood ? Nous ne recherchons pas des mercenaires… — Lolito



Suite aux performances moyennes d’Amine Harit, Roberto De Zerbi envisagerait de modifier son onze. Selon la Provence, « Mason Greenwood pourrait devenir une option au poste de numéro 10. » Le jeune Ismaël Koné semblait être une solution mais sa blessure à la cheville devrait encore l’éloigner des terrains, Carboni n’a pas encore lancé sa saison alors que Rabiot pourrait aussi être une solution à ce poste…

Greenwood en 10 à la place d’Harit ?

Avec 5 buts en 7 matches, Mason Greenwood s’est imposé comme un vrai danger pour les défenses du championnat français. Arrivé cet été de Manchester United, il s’est très vite adapté au climat et roule désormais sur la Ligue 1, de quoi satisfaire largement sa direction qui le complimente. Notamment Pablo Longoria qui, malgré les accusations, est heureux du rendement de son ailier. « C’est un joueur qui fait la différence sur le plan technique. Ses performances sont excellentes depuis qu’il est arrivé à Marseille. Il s’est très bien adapté et cela se traduit par l’impact énorme qu’il a eu lors des trois premières journées de Ligue 1″, s’est ainsi réjoui le président marseillais dans un entretien donné au média espagnol Relevo.

Malgré la polémique ayant accompagné sa signature cet été à l’OM, Pablo Longoria se dit pleinement satisfait par le niveau et l’attitude de Mason Greenwood à Marseille en ce début de saison.https://t.co/r09yiYolAr — RMC Sport (@RMCsport) September 25, 2024

« Tout ce qu’on m’a dit sur lui à Getafe correspond à ce que je vois aujourd’hui au quotidien. (…) Son arrivée a été très rapide. On en a discuté avec l’entraîneur (Roberto De Zerbi). Il le connaissait déjà et tout s’est fait rapidement, même s’il y a eu quelques discussions. On croit en son talent et nous sommes très heureux de ce qu’il fait. Son comportement est fantastique et nous sommes fiers de l’avoir avec nous à Marseille », a appuyé Longoria.

A lire aussi : Mercato : l’OM toujours intéressé par ce défenseur de Premier League ?