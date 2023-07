Mercato OM : L’OM en concurrence avec Rennes et Dortmund pour ce talent de Ligue 1 ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon les dernières informations du journal sénégalais Wiwsport, le milieu de terrain du Stade de Reims Dion Lopy serait dans le viseur de plusieurs club européens dont l’OM.

Auteur d’une très belle saison avec le surprenant Stade de Reims, le milieu central sénégalais de 21 ans Dion Lopy serait suivi par plusieurs clubs en Europe d’après le journal sénégalais Wiwsport. L’Olympique de Marseille, Crystal Palace et le Stade Rennais observeraient le joueur formé à l’Oslo Football Academy de Dakar.

Toutefois ces clubs pourraient faire face à la concurrence d’un gros puisque le Borussia Dortmund serait sur le coup, désireux de renforcer son milieu de terrain après les pertes de Jude Bellingham (Real Madrid) et Mahmoud Dahoud (Brighton).

Info Wiwsport – Dortmund a coché le nom de Dion Lopy pour révolutionner son milieu de terrain ! ➡️ Lire : https://t.co/X0yaqiVYTX pic.twitter.com/lqfjYKa4mP — wiwsport (@wiwsport) July 10, 2023

Dortmund apprécierait Lopy

Selon les informations de Wiwsport pour le moment rien n’est avancé car il n’y a pas encore eu de discussion entre le BVB et le club champenois. La direction du récent dauphin de Bundesliga apprécierait le profil de Lopy et notamment ses qualités athlétiques.

International depuis le mois de mars, ce joueur d’1m86 s’est révélé à Reims où il est arrivé en 2020. La saison passée il a n’a débuté que 16 rencontres de Ligue 1 mais était quand même un joueur important de Will Still avec ses 13 entrées en jeu.

L’OM a déjà trop de milieux dans l’effectif

Pour autant, on n’imagine pas l’OM bouger sur ce dossier tant qu’il n’y aura pas plusieurs départs au milieu. En effet, le club dispose déjà de Rongier, Veretout, Gueye, Guendouzi, voire même le jeune Elmaz ou encore des joueurs comme Ounahi et Malinovskyi pouvant évoluer comme 8. Sans oublier la seule recrue du mercato estival Kondogbia. Si Lopy a un profil plus défensif que la plupart des joueurs présents, l’OM a d’autres priorités (attaque, latéraux) avant de rajouter un milieu de terrain à son effectif…