Mercato OM : L’OM fixé pour Kahveci ? Coup de bluff de Basaksehir ?

Pablo Longoria cherche une opportunité afin de remplacer Morgan Sanson. Le directeur sportif a plusieurs pistes en France mais aussi à l’étranger. Le prix du milieu Irfan Can Kahveci serait fixé…

Lors de la présentation d’Arel Milik, Longoria avait expliqué : « J’ai fait mon travail, je dois toujours le faire avec personnalisme. Mais les notes seront données à la fin de la saison. Il y a de la rigueur, du respect. Nous sommes en train de finaliser la transaction avec la Juve, ce sont des deals modernes. On cherchait un latéral droit et un attaquant, on va chercher un remplaçant à Sanson. C’est difficile, ça va s’activer dans les prochains jours. Si on a l’opportunité d’être actif, on le sera… » Pour être actif, le directeur sportif l’est !

10M€ pour Irfan Can Kahveci ?

Marseille ne veut pas #Kahveci, il ne fait pas partie de la liste de Pablo Longoria pour remplacer Morgan #Sanson. Le président turc utilise l’#OM pour des discussions avec des autres clubs ! #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 28, 2021

Pablo Longoria aurait plusieurs pistes en Ligue 1, les noms d’Imran Louza (Nantes) et Angelo Fulgini (Angers) sont évoqués. L’improbable rumeur Adrien Rabiot a aussi été lancée en Italie. Pour autant, une autre piste semble active en Turquie. En effet, le président de Basaksehir Göksel Gümüşdağ assure que l’OM a fait une offre pour Irfan Can Kahveci. Des négociations seraient même en cours », le milieu de terrain de 25 ans est très sollicité notamment par Galatasaray et Fenerbahçe. Selon le journal turc Fanatik, Basaksehir demande 10 millions d’euros pour son joueur. L’OM, une opportunité de faire monter les enchères ? C’est l’info du journaliste Mohamed Bouhafsi…