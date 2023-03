Mercato OM : « L’OM se prosterne un peu trop devant des mecs comme Sanchez… »

Alexis Sanchez est arrivé à l’OM, libre de tout contrat, durant le mercato d’hiver 2022. Mais il n’a signé que pour une saison plus une autre en option. Sur le plateau du DFM notre journaliste Mourad Aerts et notre invité Jérémy Attali-Pietri (rédacteur chef adjoint actu.fr Marseille) fixent les conditions d’une prolongation de Sanchez.

Depuis son arrivée à l’OM, Alexis Sanchez est devenu un taulier de l’équipe. Il a joué 30 matchs, toutes compétitions confondues et a marqué 13 buts. Cependant en conférence de presse Sanchez a clairement expliqué que s’il reste à l’OM c’est pour gagner.

C’est Sanchez qui doit faire gagner l’OM, pas l’inverse

»Est ce que River Plate a les moyens de payer le salaire d’Alexis Sanchez ? River n’est pas un club plus riche que l’OM. Ils ne peuvent pas lui proposer beaucoup plus que l’OM. Sanchez est une satisfaction énorme à l’OM. Par contre j’en ai marre d’entendre « moi je reste à l’OM mais si c’est pour gagner ». J’ai envie de lui dire que c’est lui qui doit nous faire gagner. L’OM se prosterne un peu trop devant des mecs comme Sanchez, ou Luis Gustavo avant. Eux après sont en position de force et ils font ce genre de déclarations. Et ça fait partie du problème qu’on ne gagne pas. Ce n’est pas l’OM qui doit te faire gagner. C’est toi qui doit faire gagner l’OM. Et à un moment donné il faut que l’OM gagne des titres. » Mourad Aerts – Source Football Club de Marseille (9/03/2023)

Il doit rester, mais il doit moins jouer

»J’ai envie que Sanchez reste. Dans l’attitude c’est un immense professionnel. Après il ne faut pas qu’il joue tous les matchs. C’est le tout petit reproche que j’ai à faire à Tudor, c’est qu’il tire trop sur la corde avec Sanchez. A force de trop jouer ça fait plusieurs matchs qu’il ne t’apporte plus de folie dans le pressing. Je trouve que ça dessert énormément l’équipe. Donc oui je suis pour qu’il reste, mais il ne doit pas jouer tous les matchs. » Jérémy Attali-Pietri – Source Football Club de Marseille (9/03/2023)