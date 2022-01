Mercato OM : Longoria a ciblé un prometteur défenseur central de 18 ans?

A la recherche de recrue pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait coché le nom d’un défenseur central âgé de 18 ans qui évolue au Havre.

L’Olympique de Marseille ne sait pas encore s’il pourra être actif lors des prochains mercato à cause de l’interdiction de la FIFA… Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria ne semble pas chômer en ce mois de janvier et aurait plusieurs cibles.

Jorge Sampaoli a exprimé ses voeux en conférence de presse à plusieurs reprises… Si le coach argentin affirme vouloir des joueurs expérimentés, le président marseillais vise maintenant de jeunes joueurs comme l’explique ce mardi le journal L’Equipe.

De la concurrence pour Isaak Touré

D’après les informations du quotidien sportif, Pablo Longoria aurait coché le nom d’Isaak Touré, défenseur central qui évolue au Havre, en Ligue 2. Mesurant 2m04, il a un profil peu commun et intéresse de nombreux clubs et notamment en Ligue 1. Lyon, Reims, Troyes ainsi que Bordeaux souhaiteraient également s’attacher ses services.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système

« Nous l'avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l'arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l'arrivée d'un nouveau joueur. Il n'a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d'hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C'est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu'il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse