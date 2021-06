Mercato OM : Longoria a bien contacté le directeur sportif de Boca Juniors !

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille tente de procéder à un échange afin de trouver une porte de sortie à Dario Benedetto et récupérer un ailier. Selon les informations de Cadena Xeneize, Pablo Longoria aurait pris contact avec le directeur sportif argentin Juan Roman Riquelme.

L’arrivée d’Arek Milik aura permis à l’Olympique de Marseille d’aller chercher une place en Europa League mais aura fait beaucoup de mal à Dario Benedetto. Déjà pas au mieux de sa forme avant que le Polonais n’arrive, Pipa a peu à peu disparu de l’effectif de Sampaoli, jusqu’à ne jouer que quelques minutes par rencontres.

LONGORIA ESSAIE TOUJOURS DE CASER BENEDETTO DANS UN DEAL

Pablo Longoria tenterait de lui trouver une porte de sortie. Plusieurs médias affirmaient il y a quelques semaines que Dario Benedetto pourrait filer vers Elche afin de retrouver du temps de jeu mais il semblerait que le joueur ait envie de faire son retour en Argentine et plus précisément à Boca Juniors où il était très efficace avant de rejoindre Marseille.

Selon les informations du média Cadena Xeneixe, Pablo Longoria aurait pris contact avec le directeur sportif de Boca Juniors, l’une des légendes du football argentin : Juan Roman Riquelme. L’Espagnol aurait proposé un échange avec Cristian Pavon qui est sous contrat avec Boca mais qui a été prêté au LA Galaxy la saison dernière. Cette information sortie il y a quelques semaines semble se confirmer alors que l’entourage de Benedetto affirmait le contraire.

Contacté par nos soins il y a près d’un mois lors de la rumeur Sebastian Villa, le journaliste de Lucarne Opposée en Colombie Pierre Gerbeaud ne serait pas surpris de voir que Dario Benedetto retourne dans le club argentin… D’autant plus que les supporters militent pour son retour !

« Il y aurait une offre de Boca Junior pour un échange avec Benedetto pour Villa. Ça me semble crédible parce que depuis Martin Palermo, il y a le fantasme du numéro 9 à Boca, un peu comme à l’OM avec le Grantatakan. Chaque mercato, ils annoncent un numéro 9 différent. On a parlé de Paulo Guerreiro, de Cavani… A chaque fois il y a un nom d’un international qui revient. Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca. Je pense que ça lui ferait du bien, il a sûrement envie de rentrer à la maison » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)