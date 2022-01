Mercato OM : Longoria a fixé l’avenir de Luis Henrique et Bamba Dieng?

Les deux jeunes attaquants de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique et Bamba Dieng ont été cités parmi les joueurs susceptibles de quitter le club… L’Equipe nous livre quelques informations sur ces deux dossiers !

Cela fait quelques semaines que le monde du football découvre réellement Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais aurait maintenant une très belle cote en Angleterre et serait pisté par des clubs de Premier League.

Si West Ham, Crystal Palace ou encore Newcastle ont été cités par la presse britannique, aucun d’entre eux ne serait réellement passé à l’action. L’Equipe affirme qu’aucune offre concrète n’est arrivée sur la table des Marseillais. La tendance serait plutôt à ce qu’il reste et termine la saison à l’OM.

Pas d’offre pour Dieng, un prêt pour Luis Henrique?

En revanche, concernant son coéquipier sur le côté gauche, Luis Henrique, Pablo Longoria ne serait pas contre un prêt. Le Brésilien est clairement en manque de confiance et a besoin de s’aguerrir dans un club un peu moins huppé que l’Olympique de Marseille.

L’Equipe explique qu’un prêt n’est pas à écarter et que Troyes pourrait être son futur club ! Pour le moment, aucune officialisation en ce sens mais l’ancien joueur de Botafogo a certainement besoin d’enchaîner les matchs et les buts pour trouver un peu de folie dans son jeu.

Quand Pablo Longoria évoquait les possibles départs de Milik ou de Dieng

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)