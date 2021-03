Mercato OM : Longoria a repris le dossier Amavi en main? (Et c’est en bonne voie)

Jordan Amavi fait partie des joueurs en fin de contrat en juin prochain. Le latéral gauche ne semblait pas d’accord pour prolonger mais un retournement de situation aurait eu lieu.

Ce dimanche, le journal L’Equipe évoquait le mercato mouvementé que risque de vivre Pablo Longoria cet été. En effet, celui qui est devenu l’homme fort de l‘Olympique de Marseille va devoir gérer les fins de contrat en juin ainsi que les fin de prêt.

Si pour Cuisance et Lirola, il a déjà tranché, le plus gros point d’interrogation reste l’avenir de Jordan Amavi et celui de Thauvin. Pour l’ailier, il semble peu probable de le voir prolonger mais ce dimanche, le 10 Sport a livré une information de taille concernant le latéral gauche.

UN NOUVEAU CONTRAT DE 3 ANS POUR AMAVI?

En effet, l’ancien joueur d’Aston Villa aurait repris les discussions avec Pablo Longoria pour son avenir à Marseille. Celui qui a subi une rechute de blessure il y a quelques jours ne serait pas contre le fait de continuer son aventure à l’OM.

Des discussions auraient lieu pour une prolongation de 3 ans. Ces derniers mois, des rumeurs l’envoyaient libre à Crystal Palace… Leeds, Arsenal et l’AC Milan seraient également venus aux renseignements il y a peu.