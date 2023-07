Mercato OM : Longoria et Ribalta ont tenté de recruter un talent italien ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

D’après la presse italienne l’Olympique de Marseille aurait fait une approche pour le défenseur central de la Salernitana Matteo Lovato. Celle-ci aurait été rejetée immédiatement par le club italien qui veut garder ses pépites.

L’OM s’est lancé dans la quête d’un défenseur central pour renforcer un effectif qui a perdu en quantité avec les départs d’Eric Bailly et de Sead Kolasinac qui peut rendre des services à ce poste. Après Anthony Rouault (Toulouse), c’est à Matteo Lovato que le club phocéen se serait intéressé selon la presse italienne. Comme révélé par Il Mattino à Salerne puis relayé par TuttoMercatoWeb, la direction marseillaise aurait fait une approche pour le défenseur italien de 23 ans.

Le club n’est pas vendeur

Toutefois l’OM aurait de suite été refroidi par le directeur sportif de la Salernitana Morgan de Sanctis. L’ancien gardien du Napoli et de la Roma souhaite conserver ses jeunes défenseurs centraux achetés l’été dernier Matteo Lovato et Lorenzo Pirola (21 ans) qui sortent tous deux de l’Euro Espoir. Le second a fait l’objet d’une approche de Wolfsburg qui a connu le même sort que celle de Marseille.

Lovato a à 23 ans plus d’une soixantaine de matchs de Série A dans les jambes avec 3 clubs différents et pourrait bien se stabiliser pour les prochaines années du côté de Salerne sous les ordres de Paulo Sousa