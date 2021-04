Mercato OM : Longoria a trouvé son gardien en Bundesliga ?

Yohann Pelé (38 ans) ne va pas signer une nouvelle prolongation et va donc quitter l’OM cet été libre de tout contrat. Pablo Longoria vise un numéro 1 bis pour préparer l’après-Mandanda et aurait une piste en Allemagne, au Bayern Munich.

En effet, selon le média allemand Sport1, l’Olympique de Marseille serait aussi actif dans le dossier de la doublure de Manuel Neuer. Alexander Nübel n’a que 24 ans et aimerait retrouvé du temps de jeu. Son agent lui chercherait une porte de sortie.

le journaliste de Sport 1, Florian Plettenberg confirme l’intérêt de l’OM mais aussi du Borussia Dortmund et de Monaco.

« Nouvelles concernant Nübel : Il a une nouvelle demande de l’Olympique de Marseille. Mais actuellement, Monaco est le favori. Et c’est une cible pour le poste de numéro un au BVB. » Florian Plettenberg – source : Twitter (01/04/2021)

