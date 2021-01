Mercato OM : Longoria a une solution en Italie si Radonjic s’en va !

L’OM a déjà officialisé deux arrivées mais pourrait continuer à recruter si des départs se concrétisent. C’est surtout le cas pour Morgan Sanson, toujours annoncé à Aston Villa. Pablo Longoria aurait aussi une idée pour pallier un éventuel départ de Radonjic…

Le mercato hivernal 2021 de l’OM est plus actif que prévu. L’OM pourrait encore recruter selon les départs. Après Pol Lirola et Arkadiusz Milik, l’OM pourrait compenser le possible départ de Morgan Sanson (Aston Villa négocie toujours après une première offre refusée). Les noms de Boulaya et Harit ont été évoqués pour le remplacer. D’autres joueurs sont susceptibles de quitter en Marseille en cas de belle offre…

Pablo Longoria pourrait activer la piste qui mène à ce joueur formé au Chievo Vérone, passé par la Juventus en 2016-17, qui évolue à Gênes depuis 2019 #MercatOM #OM #TeamOM #MehdiLeris https://t.co/cKPZ6amH71 — La Provence OM (@OMLaProvence) January 22, 2021

Mehdi Léris, un ailier gauche si Radonjic part ?

André Villas-Boas n’a pas ménagé Nemanja Radonjic ce vendredi en conférence de presse, affirmant avoir été déçu par le comportement de l’international serbe face à Nîmes (voir images ci-dessus). Si NR7 a fait savoir il y a peu qu’il ne voulait pas partir cet hiver, l’OM ne serait pas du même avis si une offre concrète arrive. Et si tel est le cas, un possible remplaçant serait déjà trouvé. En effet, selon la Provence, « Pablo Longoria pourrait activer la piste menant au milieu de terrain franco-algérien de la Sampdoria Mehdi Léris (22 ans). Formé au Chievo Vérone, passé par la Juventus en 2016-17, il évolue à Gênes depuis 2019. »