Mercato OM : Longoria aurait pris une grande décision concernant le dossier Kamara…

L’Olympique de Marseille va vivre un mercato très agité cet été. Concernant le dossier Boubacar Kamara, Pablo Longoria aurait pris une décision et en aurait informé Jorge Sampaoli.

Meilleur joueur de la saison de l’Olympique de Marseille pour le moment, Boubacar Kamara va certainement attiré de gros clubs cet été.

LONGORIA LAISSERA FILER KAMARA EN CAS DE BELLE OFFRE

Avec un mercato agité et la nécessité pour Pablo Longoria de recruter, il risque d’être compliqué de conserver le minot à qui il reste encore deux saisons de contrat.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Pour la prolongation de Kamara, il serait temps de se réveiller »

Ce lundi soir, RMC nous informait que le président et directeur sportif de l’Olympique de Marseille a étudié les différentes possibilités de ce dossier. Il envisagerait de le laisser partir en cas de belle offre cet été. Etant la plus grosse valeur marchande du club, il pourrait être vendu à un bon prix et permettre aux finances de l’OM de se regonfler un peu. Jorge Sampaoli en aurait été informé par la direction.